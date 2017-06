Fifth Harmony estrenó primer videoclip sin Camilla Cabello y las acusan por plagio [VIDEOS y FOTOS]

Hace poco más de una semana el popular grupo musical juvenil Fifth Harmony estrenó su primer sencillo como cuarteto y sin la presencia de Camila Cabello. Y aunque fue todo un hit colocándose entre los primeros lugares en los rankings musicales de diferentes países, lo cierto es que pronto salieron sus detractores a decir que se trataba de un vulgar plagio.

Y ahora, con el estreno del videoclip del tema llamado Down, las acusaciones se han acrecentado. ¿De quién supuestamente se copiaron las Fifth Harmony? ¿Será cierto que están en un declive creativo?

Desde el momento en el que Down salió para el público, un grupo salió a denunciar el plagio. Se trata de Terror Jr, un trío que acusa a las Fifth Harmony de copiar la prácticamente la misma base de su canción Come Firts lanzada en el 2016.

Tune in to see us perform our new single Down and Work From Home tomorrow on @GoodMorningAmerica 📺 #5HonGMA Una publicación compartida de Fifth Harmony (@fifthharmony) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 9:18 PDT

Y aunque pocos conozcamos a Terror Jr, lo cierto es que desde que denunciaron a Fifth Harmony, han cobrado más popularidad. En ese sentido, los fans de las estadounidenses afirman que solo se trata de un intento desesperado de promoción por parte del trío.

Our #MCM 💕@iamvalc Una publicación compartida de Fifth Harmony (@fifthharmony) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 12:09 PDT

Al momento Fifth Harmony no ha declarado nada sobre el polémico tema y se han dedicado solo a la publicidad de Down. Es así que hoy nos podemos deleitar con el sensual videoclip de la primera canción del grupo sin Camila Cabello.

El video del tema muestra a las chicas de Fifth Harmony en el estacionamiento de un motel haciendo una sexy coreografía. A ellas se suma el rapero Gucci que escupe sus rimas a diestra y siniestra.

