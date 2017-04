Harry Styles: Ex One Direction anunció los países que visitará en su gira 2017 [FOTO y VIDEO]

El 2017 es el año de Harry Styles, el ex One Direction. Hace un mes lanzó su primera canción como solista y anunció que el álbum completo saldrá el 12 de mayo de este año. Pero no se queda ahí. A pesar de no saber si su álbum tendrá o no éxito, el cantante ya anunció las fechas y lugares de su gira.

La gira internacional de Harry Styles inicia el 19 de setiembre en San Francisco, California. Los conciertos continúan por Estados Unidos y luego va a Canadá, Francia, Alemania y Reino Unido durante el mes de octubre. Una gira europea durante el mes de noviembre y en diciembre estará en Australia, Nueva Zelanda y Japón.

Pero si eres de Sudamérica y estás leyendo esto, lamentamos decirte que la gira de Harry Styles no ha planeado llegar a América del Sur. Lo que parece extraño es que ni México, país en el que One Direction tuvo gran acogida, ha sido incluido.



En la quincena de este mes se lanzó su segunda canción ‘Ever since New York’ y así acompaña a ‘Sign of the times’. Pero esas no son todas las novedades sobre la carrera de Harry Styles. El cantante estará una semana entera en el programa Late Late Show with James Corden.

Harry será invitado de James Corden



