In Flames llega a Lima junto a Septicflesh  Y Fleshgod Apocalypse [VIDEO y FOTOS]

In Flames, banda sueca pionera del movimiento melodic death metal, anunció que desembarcará por primera vez en Lima el próximo jueves 26 de octubre junto a los griegos Septicflesh y los italianos Fleshgod Apocalypse, ambos máximos representantes del death metal sinfónico. La cita con estos titanes del metal será en el Centro de Convenciones Mangos desde las 7:00pm.



In Flames, banda conformada actualmente por Anders Fridén, Björn Gelotte, Joe Rickard y Niclas Engelin tiene sus orígenes en la ciudad de Gotemburgo, Suecia a comienzos de la década de 1990 y es considerada pionera y una de las mayores influencias del death metal melódico, junto a sus pares Dark Tranquillity y At The Gates. En una escena musical llena de subgéneros aparentemente interminables y tendencias transitorias, la agrupación es un ejemplo de lo que significa mantenerse fiel a su visión. Desde su formación, el legendario acto de metal melódico ha recorrido el planeta innumerables veces, ha recibido numerosos premios –incluyendo 4 grammys suecos-, publicado trece álbumes de estudio y un DVD en vivo –vendiendo más de 3 millones de discos en todo el mundo hasta la fecha- y ha influenciado en muchos de los más grandes actos de metal de la actualidad sin dejar de avanzar con su propio sonido. Ellos debutarán en Perú gracias al tour latinoamericano de “Battles”, su útlima placa de estudio, que los llevará a recorrer también Brasil, Chile, Colombia, Argentina y México.



Septicflesh, la segunda banda de la noche, es una agrupación griega de death metal sinfónico con influencias de doom/gothic metal procedente de Atenas y fundada en 1990. La agrupación llega de la mano de su bajista, cantante y fundador Spiros “Seth” Antoniou, quien es también un artista visual y un influyente personaje dentro de la escena metal. Los griegos llegarán para promocionar “Codex Omega”, nueva placa que verá la luz en el mes de septiembre.



Fleshgod Apocalypse, banda italiana de death metal técnico/sinfónico tiene sus raíces en la ciudad de Perugia en el año 2007. Tras haber lanzado 4 álbumes de estudio y lograr posicionarse como uno de los máximos exponentes mundiales en su estilo, la agrupación llegará por primera vez a Lima como parte del tour latinoamericano que estará realizando conjuntamente con Septicflesh en casi 20 ciudades de la región durante los meses de octubre y noviembre. Ellos promocionarán su disco “King”, el cual fue lanzado el 2016.



In Flames, Septicflesh y Fleshgod Apocalypse llegan a Lima en una exclusiva fecha que no tendrá repetición a nivel mundial gracias a Eternal Symphony Entertainment, productora especializada en espectáculos de rock y metal de gran nivel internacional que ha presentado diversos e importantes actos como Nightwish, Sonata Arctica, Lacrimosa, Tarja Turunen, Angra, Delain, Lacuna Coil, Richie Kotzen, así como los próximos conciertos de Mr. Big (29 de agosto), Dark Tranquillity (4 de septiembre) y Alestorm (26 de noviembre) en nuestra capital.



El concierto tendrá capacidad limitada y habrá una preventa de entradas en efectivo desde el viernes 11 de agosto hasta el 2 de septiembre contando con un 30% de descuento o hasta agotar el stock en los siguientes puntos de venta:



Moving Sound SRL. y Tienda Xtremo de Galerías Brasil (Av. Brasil 1275 – Jesús María)



Arte Sagrado Tattoo de Barranco (Av. Bolognesi 156)



GS tattoo shop (Av. Los Andes A -40 C.C. Polvos del Norte Tienda 11B - 5B - Independencia)



Tienda Wicked de Miraflores (Pasaje Sucre 171 – espalda de ISIL)



Crazy Stuff de San Miguel (C.C. Shopping Center - Av. La Mar 2275 Tienda 207A - Segundo Piso)



Exit Bar de Pueblo Libre (Jr. Carlos de los Heros 243)



The Coffee House de San Borja (Av. Joaquín Madrid 299)



Crypto Bar Metal de Lince (Av. Arequipa 1911, cruce con Zela)



Paralelamente las entradas podrán ser adquiridas en los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda con 15% de descuento.



La producción pondrá a la venta 50 exclusivos paquetes ESE desde AQUÍ los cuales tendrán entrada a primera zona, acceso preferencial al concierto, meet and greet con Septicflesh y Fleshgod Apocalypse, diversos ítems y sorteos para conocer a In Flames. El valor será de S/320.



Este es el precio de las entradas con 30% de descuento en los puntos de preventa hasta el 2 de septiembre y/o agotar stock:



Zona SYMPHONY (segundo y tercer piso) S/139



Zona ETERNAL (primer piso) S/179