Isabel Pantoja se emocionó en Viña del Mar y terminó mostrando ¡la ropa interior! [VIDEO y FOTOS]

Isabel Pantoja volvió a brillar en el escenario demostrando así que es la diva por excelencia en su género. Cantó y bailó con tanta emoción para el público del Festival de Viña del Mar, que todos quedaron perplejos con su actuación.

Sin embargo, tanto sentimiento le jugó una mala pasada. Y es que mientras realizaba su impresionante show con más de 100 músicos se levantó de más el vestido y dejó ver su ropa interior.

A pesar de eso, su público la ovacionó con una ola de aplausos interminable que terminó conmoviendo a la diva. ‘Os quiero, os amo, os adoro’, dijo la española en agradecimiento.

Isabel abrió su presentación de dos horas con la canción ‘Se me olvidó otra vez’, uno de los éxitos más recordados del fallecido Juan Gabriel, a quien rendía homenaje. ‘No sabeís cómo me palpita (el corazón) ahora mismo, no tenéis idea’.

Sin embargo, no todo fue alegría para ella durante la velada musical. En un determinado momento, la cantante detuvo a la Orquesta Filarmónica de Santiago y cuestionó al jurado, que estaba distraído y no atendía a su show.

‘Hay muchos sitios para hablar pero no la primera fila. A un artista hay que respetarle. Les pido señores que pueden hablar de sus cosas, pero mientras esté cantando alguien, en nombre de todos los artistas, les pido un poquito de respeto. Esta canción es mi vida, y si mi vida no os la vais a tomar en serio, no la canto’, dijo al público de la primera fila que reaccionó aplaudiéndola.

Más adelante recibió el máximo premio del festival, la Gaviota de Platino, la misma que le dedicó a Juan Gabriel. No pudo evitar emocionarse y echarse a llorar. Besó y mordió la Gaviota y se la dedicó a su gran amigo y colega.

Figuras de la farándula peruana también mostraron su apoyo a Pantoja, entre ellas la mítica Tigresa del Oriente. La cantante mostró su admiración por la española por medio de su cuenta de Twitter.

Estoy emocionada viendo a Isabel Pantoja en #Viña2017 Tremenda, guapa, regia y divina 💅🏻 — Tigresa del Oriente (@TigresaOriente) 23 de febrero de 2017

