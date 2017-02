Isabel Pantoja: Su sobrina se descontrola al ver a Maluma y dicen esto de Perú [VIDEO]

Maluma estuvo en primera fila durante la presentación de la cantante Isabel Pantoja. Su emoción no quedó allí. El colombiano fue a buscarla al camerino para felicitarla, pero la sobrina de la cantante fue la más emocionada.

Al inicio, Maluma estaba muy nervioso hablando con Isabel Pantoja. Ella lo cogió de las manos y lo miró fijamente. El colombiano le dijo "no me mires así que me intimidas". Se puso a cantar y soltó una risa antes de abrazarla.

El momento más curioso fue cuando Isabel Pantoja delata a su sobrina frente a Maluma. “Mi Anabel debe estar tirada en una alfombra llorando por ti”, dijo la cantante y luego le pidió a su sobrina, quien grababa, que dejara el celular y saludara a Maluma.

Isabel Pantoja y Maluma

Anabel abrazó a Maluma y lo felicitó por su carrera como cantante. Luego comentó que no podía quedarse a ver su concierto porque tenía que ir Lima, Perú.

M: ¿Por que no te puedes quedar para el concierto

A: Porque tengo que viajar con ella para Lima.

M: Vamos para Lima.

A: Pero si tú me lo pides, yo me quedo





Anabel le dijo que veía sus fotos en Instagram y repitió lo guapo que era el cantante.