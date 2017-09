Janet Barboza denunció a Tony Rosado por 'plantar' fiesta en Oxapampa

Janet Barboza denunció públicamente a Tony Rosado por no asistir a un show en Oxapampa, para el que lo contrató.

“Mi empresa lo contrató para el aniversario de Oxapampa, recibió el adelanto, grabó spots promocionales y ese mismo día vendió tres fechas en Lima. Nunca llegó y hasta ahora no da la cara. Hace 7 años me hizo lo mismo y dije nunca más, pero Nílver (Huarac) le dio otra oportunidad. Pensé que había cambiado, me equivoqué”, dijo la Janet Barboza sobre Tony Rosado.

“Tony Rosado malogra el género (cumbia) con un desempeño tan poco profesional”, añadió.



Janet contó que no tomará medidas legales contra Tony Rosado“porque es una pérdida de tiempo, pero al menos que le quede la vergüenza pública”, precisó.



(M.Casas)

MÁS DATOS



Allegados a la promotora de espectáculos, cuentan que Tony Rosado pidió 10 mil soles para presentarse en Oxapampa y se le adelantó 3 mil soles, pero que cuando lo llamaron para que aclaré porque promocionaba otros eventos pidió 15 mil soles. Al final le dieron 7 mil 500 soles de adelanto. “A pesar de ello no se presentó y ese día ni siquiera contestó el teléfono. Más bien subió fotos a sus redes sociales, con fecha 30 de agosto, donde se le ve en otros shows realizados en Lima”.

Frente a la ausencia del cantante, el público oxapampino desató su furia contra la producción de Janet Barboza. Los enardecidos asistentes se llevaron cerca de 600 cajas de cerveza y rompieron las luces del escenario.



El cantante Pelo D’Ambrosio tuvo que extender su show para cubrir la ausencia de Tony Rosado.

POR OTRO LADO, en la columna de Meche Barrios del viernes 01 de setiembre, se lee "El cantante TONY ROSADO fue operado ayer de emergencia por una hernia, pero felizmente salió bien de la intervención. Uffff...".