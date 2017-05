Jennifer Lopez: Escucha 'Mírate', su nueva canción en español producida por ¡Marc Anthony! [VIDEOS]

Jennifer Lopez brilló en la entrega de los Billboards de la Música Latina, los mismos que se realizaron la semana pasada en Florida, Estados Unidos. La diva del Bronx recibió el Premio de la Estrella y agradeció en español con un mensaje donde hizo referencia a Marc Anthony, su ex esposo quien ayudó a producir su último disco.

‘Regresar a nuestra música y mis raíces tiene un significado especial de las palabras. Momentos como este son prueba de mucho trabajo y tenemos suerte si la vida nos bendice de esta manera’, dijo emocionada.

Sin embargo, el punto más álgido de su presentación llegó con ‘Mírate’, una canción perteneciente al segundo disco en español de su carrera. Hasta ahora pudimos escuchar ‘Olvídame y pega la vuelta’ y ‘Chegaste’, la misma en la que colabora el gran Roberto Carlos.

Jennifer Lopez recibe su Premio Estrella en los Billboards 2017.

Por su parte Marc Anthony, quien recibió el galardón a Mejor Artista del Año, aprovechó su discurso para felicitar a su ex. ‘Una noche inolvidable, súper especial, es su noche’, dijo en referencia a JLo.

No hay ninguna duda que entre ambos intérpretes hay una muy buena química, a pesar de estar divorciados desde hace varios años. Hay que recordar que en el 2016 hicieron historia cuando se dieron un beso en pleno Grammy Latino. Y aunque no significó mucho, lo cierto es que Marc se separó de su entonces esposa, Shannon de Lima, luego de la muestra de cariño con su ex pareja.

¿Qué te pareció su más reciente tema? Sin lugar a dudas la diva del Bronx sigue tan potente y emotiva como en sus mejores años. ¡Alucinante!

