¡Justin Bieber atrasó a Ed Sheeran con 'Despacito'! Esto contó el cantante irlandés 

Una vez más, una nota sobre ‘Despacito’. Y es que aunque ya nos cansamos de escucharla, no se puede negar que la canción de Luis Fonsi logró el éxito. Fue la canción en español en liderar el Billboard después de 20 años. Esa debe ser la razón por la que muchos cantantes quisieron cantarla, aunque solo lo pudo hacer Justin Bieber.

Antes de que Justin Bieber hiciera la versión Remix de Despacito, el irlandés Ed Sheeran (y seguro otros cantantes) estaba pensando cómo hacer suya la canción. En una entrevista con Teletica, el intérprete de Shape of You confesó que quería cantar con Luis Fonsi y Daddy Yankee: “Yo quería cantar Despacito, pero Justin Bieber me ganó”.

Ed Sheeran ha lanzado una versión en reggaetón de de Shape of You junto a Zion y Lenox y agregó “El reggaetón es un buen ritmo y me gusta, sé que todos lo disfrutan”.Te dejamos con la canción:



Ed Sheeran se ha ganado el cariño del público a pesar de tener un carrera aún corta. Es uno de los artistas que ha llegado al país en su momento más popular. Sus dos conciertos en Lima agotaron las entradas. Después de tocar en Lima este 2017, estuvo en Chile, lugar en que dio una polémica respuesta sobre el pisco.

"Prefiero el pisco peruano", dijo en una entrevista en una radio en Chile. Muchos de los peruanos, incluso aquellos que no lo habían escuchado antes, manifestaron que ya le tenían cariño.