Justin Bieber sobre The Weeknd, el nuevo novio de Selena Gomez: ‘Esa m… es mala' [VIDEO y FOTOS] El cantante canadiense al parecer no le tiene nada de afecto a la nueva pareja de su ex.





Justin Bieber arremetió contra la nueva pareja de Selena Gomez. Justin Bieber arremetió contra la nueva pareja de Selena Gomez.