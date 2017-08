Lady Gaga inició su gira mundial ‘Joanne World Tour’ en Canadá con 18 mil emocionados fans [VIDEOS y FOTOS]

Lady Gaga inició su más reciente gira #JoanneWorldTour con una impresionante presentación en Vancouver, Canadá. Hasta el Roger Arena de la ciudad canadiense, llegaron un total de 18 mil emocionados fans.

En esta esperada gira, Lady Gaga presentará su quinto disco titulado Joanne, que es considerado el álbum de la madurez de la excéntrica cantante estadounidense. Las letras de las canciones de esta producción son más profundas y están inspiradas en una tía de la celebridad que murió de una grave enfermedad.

Se trata del disco menos comercial de Lady Gaga, quien nos tiene acostumbrados a sus temas pop bailables. El género que escogió para Joanne es el folk, una melodía suave y nostálgica que va más acorde con la temática de su nueva producción.

Después de Vancouver, Lady Gaga recorrerá Norteamérica hasta el 11 de septiembre donde se presentará en Philadelphia. El único concierto programado para Latinoamérica es el de Rock in Río, el próximo 15 de septiembre.

Lady Gaga en Vancouver. Video: Twitter

Luego, Lady Gaga iniciará su gira europea que comenzará el 21 de septiembre en Barcelona, España, y terminará el 28 de octubre en Colonia, Alemania. Inmediatamente después volverá a Estados Unidos donde dará fin a su tour el 18 de diciembre en Los Ángeles.

Lady Gaga en Vancouver. Video: Twitter

En el concierto inaugural de la gira, Lady Gaga interpretó Diamond Heart, A-Yo, Poker Face, Perfect Illusion, John Wayne, Scheibe, Alejandro, Just Dance, Lovegame y Telephone. Más tarde también emocionó a sus seguidores con Paparazzi, Angel down, Joanne, Bad Romance, The cure, entre otros conocidos temas. La cantante cerró con Million Reasons.

Lady Gaga en Vancouver cantando Joanne. Video: Twitter

Cabe indicar que el hashtag de la gira, #JoanneWorldTour, es trending topic mundial. Y es que el esperado regreso a los escenarios de Lady Gaga ha entusiasmado a sus millones de fans en el mundo que ya no pueden esperar más por verla actuar en sus populares performance.

