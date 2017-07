¿Linkin Park ya tiene reemplazo para Chester Bennington? [VIDEO y FOTOS]

¡La función debe de continuar! Los miembros de Linkin Park enviaron una propuesta al músico Oliver Sykes de la banda Bring Me The Horizon. Los "Linkin" propusieron al cantante formar parte de la gira "One More Light World Tour".



Oliver Sykes aceptó la oferta más que emocionado: "Estoy más que feliz de unirme a la banda que me inspiró para comenzar la mía. Sé que nadie puede reemplazar a una leyenda, pero haré todo lo posible para hacerlo sentir orgulloso. Este tour será nuestro homenaje a la leyenda de Chester. Linkin Park dará una declaración oficial sobre esta gira pronto."



Todos los fanáticos de Linkin Park se han mostrado apenados tras la muerte de Chester Bennington y muchos pensaban que la banda llegaría a su fin. La gira "One More Light World Tour" inicia este 15 de agosto.



Solo falta que Linkin Park haga oficial el nombramiento de Oliver Sykes como nuevo vocalista de Linkin Park para iniciar la gira mundial. "Este hombre fue la razón por la que empecé en la música, su banda fue la razón por la que empecé la mía, él me influyó e inspiró de muchas maneras distintas, poder conocerle fue una de las mejores cosas de mi vida. No puedo encajar esto, realmente hemos perdido una leyenda. #RIPchesterbennington", escribió Oliver Sykes en sus redes sociales.

