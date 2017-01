Soy Luna en concierto: Entradas en Perú son las más caras de TODA su gira

Uno de los espectáculos internacionales más esperados llega al Perú el segundo trimestre del año. No, no nos referimos a "Sep7imo Día, no descansaré", sino a "Soy Luna en concierto". Y es que las entradas a las zonas más privilegiadas (6 de Platium) ya se agotaron a pesar de tener un precio de 500 soles.

¿Eso es todo lo que gasta un padre o madre que quiere engreír a sus hijos? No. Dado que es un show para niños y adolescentes, debe comprarse la entrada para el adulto que los cuide, por lo que algunos invierten hasta 1000 soles. ¿Así cuesta en otros países? No, en el Perú se encuentran las entradas más caras. ¡Oh, qué sorpresa!

‘Soy Luna en concierto’ es un show creado por Disney a partir de la serie de televisión adolescente ‘Soy Luna’. Las estrellas que son parte del elenco, Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopeliof, Michael Ronda y Thelma Fardín, visitarán diferentes países para brindar el espectáculo. Argentina es uno de ellos y la entrada más cara cuesta 1 320 pesos argentinos, que Perú vienen a ser 272 soles. Si comparamos, en Argentina, la entrada más cara cuesta 228 soles menos.

La gira también continúa en Chile. Aquí los precios crecen un poco, pero continúa siendo menor al de nuestro país. Para comprar una entrada al show de Soy Luna en concierto en el país del sur se necesitan invertir 87 400 pesos chilenos que en moneda peruana son 442 soles. Es decir, en Chile cuesta 58 soles menos.

Soy Luna también llegará a Colombia, Medellín. La entrada individual más cara cuesta 298 pesos colombianos que vendrían a ser unos 334 soles, una diferencia de 166 soles.

Caray Tío Trome, en Perú siempre es más caro. Sobrino, lo que sucede es que el costo de producción de conciertos en Perú es 50% más caro según las productoras, por ello se debe recuperar la inversión con las entradas. “En un concierto promedio de 3 mil personas, que factura US$ 200 mil, 36 mil se van en el pago de impuestos”, detalló Ítalo Rossi a Código, el portal de marketing y publicidad.

