Mar de copas y We the Lion en concierto

El espectáculo musical 'Green Arena Fest' reunirá a las bandas peruanas más emblemáticas junto a los grupos de moda.



Estarán pues en el escenario Mar de Copas, We the Lion, Ivan Piana, Kanaku y el tigre, Los Caracoles suicidas y para el fin de fiesta una gran sorpresa con conocidos Djs.



El concierto se realizará este sábado a partir de las 3 de la tarde en el Green Arena KM 29.5 Panamericana Sur y durará aproximadamente once horas.



