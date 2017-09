Maroon 5 en Lima: Estas serían las canciones que cantará la banda en su concierto

Maroon 5 llega a Lima este 19 de septiembre y los fanáticos de la banda no pueden estar más emocionados. Sus miles de seguidores dirán presente en el show que los músicos presentarán y que ya genera mucha expectativa.

Por esa razón, cuando la posible lista de canciones que tocaría Maroon 5 en su concierto salió a la luz, no fue sorpresa que las redes explotaron y no pasó desapercibida.

Solo faltan hora, y sus seguidores ya no aguantan la emoción de poder ver a sus artistas favoritos en vivo y en directo. La primera vez que Maroon 5 llegó a Lima fue todo un éxito y ellos prometen que esta vez será mucho mejor.

MAÑANA ES EL CONCIERTO DE MAROON 5 NO PUEDO MÁS CON LA FELICIDADDDDD 🎉🎉🎉 — Kiara Fernández 🌠 (@kiarafd0905) 18 de septiembre de 2017

Algunos seguidores incluso han mostrado su interés por la banda telonera de Maroon 5. Es que no se trata de cualquier banda, los músicos tendrán a unos artistas de lujo preparando al público para su llegada. Se trata de Incubus, banda de rock alternativo​​ estadounidense formado por el vocalista Brandon Boyd, guitarrista Mike Einziger y batería José Pasillas

¿Ya no puedes esperar para el concierto? Si eres de los que tiene la suerte de asistir o incluso si no podrás ir pero quieres disfrutar de su música, aquí te dejamos la posible lista de canciones que Maroon 5 tocará mañana en su concierto.

1. Moves Like Jagger



2. This Love



3. Harder to Breathe



4. Locked Away (Rock City Cover)



5. One More Night



6. Misery



7. Love Somebody



8. Animals



9. Maps



10. Lucky Strike



11. Let's Dance (David Bowie cover)



12. Sunday Morning



13. Make Me Wonder



14. Payphone



15. Daylight



16. She Will Be Loved



17. Don't Wanna Know



18. Sugar



19. Let's Go Crazy (Prince cover)



