Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, no considera a Yahaira Plasencia como salsera. El opinó sobre la ex de Jefferson Farfán, sobre Christian Domínguez y Mario Hart. Los tres son las estrellas del momento en las discotecas.



“Es bonita, hermosa, pero salsera, no. Solo escucha los discos de Celia Cruz y la canción de ella es como si pusieras a Pavarotti con ese (Tony Rosado) que tiró la camiseta de Alianza. No me gusta hablar mal de una mujer, pero si el público la acepta es su decisión”, sostuvo Melcochita al apadrinar la orquesta ‘Dimensión salsera’



¿Y por qué cree que no califica para la salsa?

Es que le falta swing, la escuché cantar, por eso digo, pero al final es cuestión de ella que se cree estrella. Es que uno nace con el ritmo, mira a Celia, Andy Montáñez, Cheo Feliciano, tremendos maestros. Otro que tampoco canta es Christian Domínguez, es mi amigo, pero me están preguntando por arte no por amistad. Igual el piloto (Mario Hart) no canta, pero como vuelvo a decir si al público les gusta, está bien.

(B.Pashanasi)



