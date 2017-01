Metallica: James Hetfield, vocalista de la banda, narra documental sobre adicción al porno [VIDEO]

James Hetfield es uno de los fundadores Metallica y su vida siempre estuvo llena de excesos. "No recuerdo nada de la gira de 1983... me imagino que la pasamos muy bien porque estábamos muy borrachos", cuenta Kirk Hammett en una entrevista cuando la banda estaba en la cúspide del mundo del metal.



Las declaraciones de Kirk Hammett sirve para darse una idea de la vida que se lleva cuando uno se vuelve estrella del rock mundial. La vida no es fácil y Metallica puede dar testimonio de ello. James Hetfield estuvo buen tiempo metido en las drogas y pensando en suicidarse hasta que decidió dar un giro en su vida.



Por esas razones, James Hetfield se convirtió en el narrador de un documental llamado 'Addicted to Porn: Chasing the Cardboard Butterfly'.



El documental es dirigido por Justin Hunt y cuenta los efectos que tiene la pornografía en el mundo. La película también cuenta cómo han modificado los cerebros de sus consumidores.



En el mundo existe un gran índice de personas que pierden a su familia por causa de porno. En resumen, el documental narra las razones por las que la pornografía no debería de existir.