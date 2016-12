Miley Cyrus: La historia secreta detrás de la canción ‘Wrecking Ball’ [VIDEO]

Miley Cyrus sorprendió a muchos fanáticos después de lanzar su sencillo ‘Wrecking Ball’ en el año 2013. La canción no solo sorprendió por su registro vocal sino también por el polémico videoclip en donde la cantante apareció desnuda sobre la bola de demolición.

Pero, ¿qué hay detrás de esta canción de Miley Cyrus? Aunque la letra de la canción no fue escrita por la ex Hannah Montana, sino por MoZella, Stephan Moccio, Sacha Skarbek, Kiyanu Kim, Lukasz Gottwald, y Henry Russell Walter, todos tuvieron en mente la relación entre la cantante y su entonces ex Liam Hemsworth.

La letra de la canción de 'Wrecking Ball' de Miley Cyrus trata sobre la ruptura de una relación amorosa, donde uno de ellos quiere derrumbar los muros que levanta el otro, pero al final no sirve de nada porque se termina lastimando.

Lo cierto es la canción de Wrecking Ball fue lanzada después que Miley Cyrus terminara su relación de casi cuatro años con el actor Liam Hemsworth. Tras la separación, la cantante decidió vengarse de él con esta canción, que logró convertirse en un éxito.

Pero como todos sabemos, Miley Cyrus y Liam Hemsworth retomaron no solo su relación sino también su noviazgo en marzo de 2016. Fue Dolly Parton quien confirmó la reconciliación tras varios rumores desencadenados a principios de ese mismo año.

Thinking about how lucky we are to spend Doras first Xmas together as a fam! Our big and beautiful rescue! What a perfect holiday present for your family to ADOPT & SAVE a life! Think about it! If you go for it send me pictures you know I am obsessed with animals! Obvi! #adoptdontshop Una foto publicada por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 4:41 PST

