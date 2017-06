Mon Laferte: Una mujer siente, llora y tiene derecho a gritar y decir lo que piensa [ENTREVISTA]

Latinoamérica tiene una nueva representante: Mon Laferte. ‘Amárrame’, canción que interpreta junto al colombiano Juanes, tiene sonidos tropicales y psicodélicos que encontramos en la cumbia y chicha de Perú. En otras canciones de su último disco ‘La Trenza’, volvemos a sentir una fuerte influencia de la música mexicana. Y en su voz se siente el dejo de Chile, su país.

En menos de una semana, Mon Laferte estará dando un concierto en Lima, en el Barranco Arena, como parte de su gira 'Amárrame Tour'. Aunque la cantautora chilena ha estado varias veces en Perú, lugar al que le tiene un cariño especial, esta será la primera vez que llega junto a toda su banda. Monserrat Bustamante quiere demostrarle a sus ‘hermanos’, como ella llama a los músicos, el cariño que recibe de sus fans peruanos.

Aquellos que han escuchado a Mon Laferte, han sentido esa conexión casi instantánea con sus canciones, sobre todo con Vol 1, álbum con el que consolida su carrera internacional y fue nominado a dos Grammys latinos. Esa conexión es, quizá, porque habla de sentimientos que muchas veces no queremos demostrar o que dicen que debemos esconder para no mostrar debilidad. ¿Qué tiene que decir la cantante al respecto?



Trome llamó a Mon a su hotel en Chile, así que, sin darle más vueltas, veamos lo que piensa.

¿Mon, tú enfrentaste el cáncer desde muy joven, qué te ayudó a superarlo?

La música me ha sanado siempre de cualquier crisis que pudiera haber pasado desde muy joven y hoy me siento bastante feliz y contenta estando de gira.



Una gira que te trae a Perú

Tengo un disco nuevo que se llama la trenza que es un disco que escribí estando de gira y que hoy me lleva a tocar a Perú. Si bien muchas veces he ido a Lima que es como de mis lugares favoritos y familiares para ir a tocar, por primera vez hago un concierto masivo y llevando a mi banda.



¿Cuáles son tus expectativas de llegar a Perú junto a toda tu banda?

¡Uy, estoy super emocionada! La otra vez hice una escala en Lima, estuve una hora en el aeropuerto y me emocioné tanto. Tengo muchos amigos en Lima. Tengo una conexión bien especial con Perú. Quiero que mi banda conozca a mi gente de allá. Que ellos perciban la alegría que yo también he sentido. Tengo un club de fans y mis mejores fans están en Lima. Hay canciones que son importantes en mi carrera que yo las escribí en Perú. Hay una canción que se llama ‘Tu falta de querer’, es una canción que la escribí en Lima y la primera vez que la canté fue en un bar allá.





Contaste que ‘Tu falta de querer’ la dedicaste a una persona después de una ruptura amorosa. ¿Esta canción está inspirada en la misma persona a la que le cantas ‘Amor completo’?

Cada canción tiene una historia bien diferente. Identificarla con personas no tiene tanto sentido, más bien, creo que tiene que ver con sentimiento. Y no me gusta ir mas allá porque la gente hace propia sus canciones. Cada quien le da su historia personal.



¿Y en el nuevo disco ‘La Trenza’ vuelves a inspirarte en alguien en especial?

'Mi buen amor', es el sencillo el disco que esta semana está empezando a sonar en las estaciones de radio. En este disco yo hablo no necesariamente del amor de pareja, no siempre es del tema que toco en mis canciones. En este disco hay canciones diversas. En este disco hay una canción que escribí pensando en mi abuela.



¿Qué tan importante es tu abuela para ti?

La canción ‘La trenza’ habla de mi abuela y cuando yo era niña. Mi abuela me enseñó a cantar, ella también era cantautora, músico.



¿Ella te enseñó a escuchar a Eva Ayllón?

A Eva Ayllón la descubrí por mi cuenta y me hice muy fan de su música. Justo estos días me ha estado mandado muchos tuits.





Una de las críticas hacia tus canciones es porque manifiestas tu tristeza tras la ruptura con un chico, y creen que eso no sigue la idea del empoderamiento femenino que se busca en este momento para las mujeres. ¿Qué tienes que decir sobre esas críticas?

Hay que entender el feminismo. Una mujer feminista no es precisamente la que no sufre o que no muestra sus sentimientos. Una mujer siente, llora, tiene problemas en una relación de pareja y llora y lo grita a los cuatro vientos porque primero es un ser humano. Una mujer tiene derecho a llorar a gritar, a decir lo que piensa. Una mujer tiene derecho a maquillarse, a ponerse un vestido, tacones y a sacarse una foto en calzones si quiere. De eso se trata el feminismo de que las mujeres tenemos la misma libertad de opinión y expresión y derechos que los hombres. Por lo tanto, si un hombre escribe una canción que dice estoy triste porque mi novia me cortó, nadie va a dudar sobre lo que él está diciendo. En cambio, como yo soy mujer, no puedo decir que me duele una ruptura amorosa porque eso está mal, porque soy mujer. Entonces ahí, está de la mierda el discurso. Porque es mi empoderamiento y tiene que ver con que soy mujer y digo lo que se me da la gana .Yo tengo la misma libertad de expresión que tiene un hombre.



En el 2011 querías mantenerte como una artista independiente, ahora eres parte de Universal Music, ¿cómo te ha beneficiado esta firma?

No dije que quería seguir una línea independiente, si bien la empecé de ese modo estaba con mucho miedo de firmar con una disquera o manager porque yo pensaba que eran los malos de la película. Hoy estoy con una compañía disquera y, la verdad que, antes de ponerle una marca o un nombre, son las personas. Una compañía disquera la maneja una persona, la manejan seres humanos. Yo he sido una mujer muy afortunada de encontrar seres que creen en mi música y que puedo mantener total libertad artística. Ahora es una empresa y hay un motón de personas atrás. Personas que creen en mi proyecto y que ayudan a que mi música pueda llegar a más personas



¿Cuáles tus nuevos objetivos o sueños?

El objetivo principal está en la música. Yo me dedico a esto de la música porque la amo. Quiero hacer mejores discos, canciones, conciertos. Siempre termino un show y me quedo pensando en qué falló. Ser mejor es lo único que me queda para aportar ahora.



DATO: El concierto será el 5 de julio en Barranco Arena, calle Catalino Miranda 154, Barranco. Se habilitaron 3 zonas para el concierto. Amárrame, Tormento y Amor completo y todas ya se agoraton.