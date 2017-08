Mr.Big en Lima: Las mejores postales del concierto de hard rock que remeció el Perú [VIDEO y FOTOS]

Billy Sheehan, Paul Gilbert, Eric Martin y Pat Torpey llegaron al Centro de Convenciones Festiva para hacer vibrar a cientos de fanáticos del hard rock en la capital.



El performance del show de Mr. Big en Lima fue más que descomunal. La banda mostró todo su talento en el escenarios y el público mostró todo su apoyo y fanatismo a una de las mejores bandas del planeta.



Como se recuerda, Mr. Big llegó al Perú gracias a Eternal Symphony Entertainment, productora especializada en espectáculos de rock y metal de gran nivel internacional que ha presentado diversos e importantes actos como Nightwish, Lacuna Coil, Sonata Arctica, Tarja Turunen, Angra, Billy Sheehan, entre otros, además de la realización del próximo concierto de Richie Kotzen en nuestro país el jueves 20 de julio.

Hablar de Mr. Big es hablar de una súper-banda, ya que cuenta con algunos de los músicos más virtuosos y prolíficos de la historia del rock: el guitarrista Paul Gilbert (considerado uno de los guitarristas más rápidos del mundo), el bajista Billy Sheehan (galardonado durante 27 años consecutivos como “Mejor Bajista del Mundo”), el vocalista Eric Martin (quien además de sus grandes dotes vocales, es reconocido como un prolífico compositor desde la adolescencia) y el baterista Pat Torpey (quien ha tocado con artistas de la talla de Robert Plant, Ted Nugent y Richie Kotzen, entre otros).



Mr. Big se formó en 1988 en Los Ángeles e inmediatamente comenzó a consolidar su lugar en la historia de la música. Mediante la combinación de su marca personal, la musicalidad de su “shredding” con increíbles armonías vocales, Mr. Big produjo numerosos éxitos que atravesaban un espectro muy amplio de estilos de rock –sean baladas, heavy metal o blues rock-. Entre sus éxitos están “Alive and Kicking”, “Just Take My Heart” y el puntero de los rankings “To be with you” (ubicado en el primer puesto de las 100 mejores y más nuevas canciones de Billboard en 15 países durante semanas en 1991), impulsando a la banda hacia un gran éxito internacional, lo que los llevó a ganar un premio multiplatino por record de ventas. Hoy en día Mr. Big continúa siendo una gran fuerza de ventas durante giras y conciertos llenos alrededor del mundo, con más y más fechas anunciadas cada vez.