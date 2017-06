Mr Big en Lima: Precios de entradas y lugares de venta para el esperado concierto [VIDEO y FOTOS]

Mr. Big, una de las bandas más destacadas de la escena hard rock estadounidense que vio la luz en las postrimerías de los años ochenta –y una de las pocas que ha sabido mantenerse vigente-, llega a Lima para brindar un espectacular concierto el martes 29 de agosto en las instalaciones del Centro de Convenciones Festiva ubicado en el Cercado de Lima.



Hablar de Mr. Big es hablar de una súper-banda, ya que cuenta con algunos de los músicos más virtuosos y prolíficos de la historia del rock: el guitarrista Paul Gilbert (considerado uno de los guitarristas más rápidos del mundo), el bajista Billy Sheehan (galardonado durante 27 años consecutivos como “Mejor Bajista del Mundo”), el vocalista Eric Martin (quien además de sus grandes dotes vocales, es reconocido como un prolífico compositor desde la adolescencia) y el baterista Pat Torpey (quien ha tocado con artistas de la talla de Robert Plant, Ted Nugent y Richie Kotzen, entre otros).



Mr. Big se formó en 1988 en Los Ángeles e inmediatamente comenzó a consolidar su lugar en la historia de la música. Mediante la combinación de su marca personal, la musicalidad de su “shredding” con increíbles armonías vocales, Mr. Big produjo numerosos éxitos que atravesaban un espectro muy amplio de estilos de rock –sean baladas, heavy metal o blues rock-. Entre sus éxitos están “Alive and Kicking”, “Just Take My Heart” y el puntero de los rankings “To be with you” (ubicado en el primer puesto de las 100 mejores y más nuevas canciones de Billboard en 15 países durante semanas en 1991), impulsando a la banda hacia un gran éxito internacional, lo que los llevó a ganar un premio multiplatino por record de ventas. Hoy en día Mr. Big continúa siendo una gran fuerza de ventas durante giras y conciertos llenos alrededor del mundo, con más y más fechas anunciadas cada vez.

Tras una larga carrera con 8 discos de estudio, diversas grabaciones en vivo y después de su primera presentación en nuestro país en el año 2011, Mr. Big vuelve a Lima en el marco de su gira mundial “Defying Gravity World Tour”, nombre que da título a su última producción discográfica que será lanzada el próximo 7 de julio. El concierto repasará sus más grandes clásicos además de algunas nuevas canciones de su próximo lanzamiento.



Mr. Big llega a Lima gracias a Eternal Symphony Entertainment, productora especializada en espectáculos de rock y metal de gran nivel internacional que ha presentado diversos e importantes actos como Nightwish, Lacuna Coil, Sonata Arctica, Tarja Turunen, Angra, Billy Sheehan, entre otros, además de la realización del próximo concierto de Richie Kotzen en nuestro país el jueves 20 de julio.



PRE VENTA



Habrá una preventa de entradas en efectivo desde el martes 6 de junio hasta el viernes 30 de junio contando con un 30% de descuento o hasta agotar el stock en los siguientes puntos de venta:



*Moving Sound SRL. y Buho Rock Shop de Galerías Brasil (Av. Brasil 1275 – Jesús María)



* Arte Sagrado Tattoo de Barranco (Av. Bolognesi 156)



Paralelamente, desde el lunes 19 de junio las entradas podrán ser adquiridas en los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda con 15% de descuento hasta el 31 de julio con todos los medios de pago. También se pondrán en pre-venta 50 exclusivos paquetes ESE a S/350 que tendrán ingreso preferencial a las primeras filas del recinto, póster de colección, credencial conmemorativa y sorteos entre los cuales podrás ser parte de la producción del concierto el día del show. Los paquetes ESE saldrán a la venta el día jueves 1 de junio a través del siguiente enlace y te permitirán vivir la experiencia Mr. Big al máximo.



ENTRADAS CON 30% DE DESCUENTO



(hasta el 30 de junio y/o agotar stock promocional)

Zona Symphony S/129

Zona Eternal S/179