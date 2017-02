Nicki Minaj se desnuda en Instagram y enloquece a sus seguidores  [VIDEO y FOTOS]

La cantante trinitense Nicki Minaj utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto donde aparece semi desnuda. En la imagen se le observa en una cama tapando sus pechos con sus rodillas.



La imagen de Nicki Minaj tiene más de 273.085, la cantante usa unos lentes fucsias. La fotografía fue tomada por Alex Loucas. La trinitense se muestra cómoda con su desnudez.



Los seguidores de Nicky Minaj elogian su figura y su estilo desenfadado para posar, la cantante les agradece toda la buena onda respondiendo los comentarios. Mira la foto aquí.

When u a stripper but lately u really been thinkin bout leavin the game. 😅~ 🕶 by Chanel ~~ 📸: @grizzleemusic Una publicación compartida de Nicki Minaj (@nickiminaj) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 11:04 PST

Como se recuerda, la cantante Nicky Minaj y Nick Jonas participan del soundtrack de la película "50 sombras más oscuras". Ambos grabaron la canción "Bom Bidi Bom" para la cinta erótica.



La canción de Nick Jonas y Nicki Minaj forma parte de las 19 canciones originales que se escribieron para esta película. La cinta tiene como protagonistas a los actores Jamie Dornan y Dakota Johnson.



Otros cantantes que participan en la banda sonora están Sia con el tema "Helium", John Legend con "One Woman Man", Tove Lo con "Lies in the Dark" y Halsey con "Not Afraid Anymore".