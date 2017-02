¡OMG! Fifth Harmony: Lauren Jauregui le calla la boca a Camila Cabello [VIDEO]

Las disputas entre las Fifth Harmony y su ex integrante, Camila Cabello, no paran de acaparar la atención de la prensa. Y en esta oportunidad, un nuevo mensaje de Lauren Jauregui en Twitter acaloró la situación.

¿Qué sucedió? El incidente es resultado de unas polémicas declaraciones de Camila donde dice que la banda no fue la ‘mayor expresión’ de su ‘individualidad’. En la misma entrevista dijo que desde hace algún tiempo venía deseando abandonar el grupo, aunque les deseó lo mejor a sus ex compañeras.

Frente a este mensaje, las redes sociales se llenaron de comentarios divididos de las fans. Mientras algunas creían que no estaba ofendiendo a las chicas de Fifth Harmony, otras pensaban que era poco agradecida con ellas.

La cantante de Fifth Harmony sufrió un accidente en pleno concierto. Foto: AFP La cantante de Fifth Harmony sufrió un accidente en pleno concierto. Foto: AFP

Sea como sea, el momento de Lauren Jauregui para contestarle llegó. Y es que la joven cantante le lanzó una indirecta a su ex colega. ‘Finge esa confianza. Algún día será real’.

Lauren Jauregui. Lauren Jauregui.

Al instante, las fanáticas de la banda retuitearon el mensaje y felicitaron a Lauren por la manera en la que le contestó alturadamente. En definitiva, la intérprete supo responderle con mucho tino.

Fifth Harmony en su primera presentación sin Camilla Cabello.

¿Qué opinas de los entredichos entre Camila y sus ex compañeras? ¿Podrán algún día volver a ser amigas? Solo el tiempo nos lo dirá.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.