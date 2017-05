¿One Direction vuelve al ruedo? Mira lo que dice Niall Horan [VIDEO y FOTOS]

Después de que dos integrantes de One Direction se convirtieran en padres, cuatro se lanzaran como solistas y los cinco aprovecharan su retiro musical, los fanáticos de la banda juvenil habían perdido la esperanza de volverlos a ver juntos. Al menos hasta ahora…

Y es que Niall Horan dio una entrevista a la revista Billboard donde aclaró todos los rumores sobre un supuesto reencuentro de One Direction. ‘Cuándo será, no lo sé’, dijo el cantante. ‘Preferiría no hacerlo después de los 40. Preferiría que pasara en los próximos años’, agregó.

Y es que Horan siempre ha considerado que su primera banda será su prioridad número uno. ‘Les dije a mis managers desde el principio: cuando One Direction venga llamando a mi puerta, a la mir**da todo lo demás. No me importa si vendí estadios o gané Grammys, No estaría haciendo esto si no fuera por la banda’.

Asimismo aseguró que Zayn Malik, quien renunció a One Direction en el 2015, también piensa como él. ‘Sé cómo es Zayn: abierto y justo. Siempre tendremos respeto mutuo. Cuando retomemos la banda, estará de nuevo al frente’, afirmó sin dudas.

Por otro lado, sobre Harry Styles, Liam Payne y Louis Tomlinson, Niall reveló que sigue siendo un amigo muy cercano a ellos y siempre está dispuesto a apoyarlos en sus nuevos proyectos. ‘Veo a Louis y al pequeño Freddie (su hijo) todo el tiempo. Él vive cerca de mí. Le compro regalos al bebé de Payne, de un mes, que no ha podido presentar porque sus agendas no han coincidido’, dijo el ex One Direction

Aunque Niall ya ha estrenado dos sencillos desde que el grupo entró en receso, aún extraña a sus compañeros de One Direction. ‘Cada tanto dices: Maldición ¿dónde están todos?’ dijo apenado. ‘Estás en un aeropuerto, llaman a tu avión y no te paras porque estás esperando por los demás ¿sabes?’, contó a Billboard.

