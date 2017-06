One Love Manchester: ¿Por qué a algunos no les gustó la presentación de Robbie Williams? [VIDEO]

El cantante Robbie Williams fue uno de los primeros en presentarse en el multitudinario concierto en Manchester. El cantante cantó ‘Angels’ en el concierto One Love Manchester organizado por Ariana Grande a causa del atentado terrorista el 22 de mayo durante su concierto. Un detalle alejado al tema que se conmemoraba llamó la atención de los espectadores y se inició un debate banal.

Robbie Williams se presentó con una polera negra que tenía escrito el nombre de la última gira de Justin Bieber. Sí, decía Purpose Tour y es parte del merchandising del cantante de ‘Sorry’. Este detalle fue notado por los cibernautas que no entendían el porqué de esa vestimenta. Algunos de los artistas usaron poleras de One Love Manchester, la misma que usó Ariana Grande, pero nadie más le hizo publicidad a otra cosa.

A otros espectadores, sobre todo a las fans de Justin Bieber, les gustó el atuendo de Robbie Williams porque demostraba una amistad entre el reconocido cantante y el rubio de Canadá.

Increíble como la música logra unirnos hasta en los peores momentos #OneLoveManchester pic.twitter.com/T1q7pFBUN6 — Notis Bieber (@NotisBieber) 4 de junio de 2017



Fuera de la polera, Robbie Williams hizo una de las presentaciones más emotivas con la canción Angels. Al final, cambió la letra de su canción ‘Strong’ y canto “Manchester we're strong, we're still singing our songs”. Manchester somos Fuertes, seguimos cantando nuestras canciones.



