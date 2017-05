One ok Rock en Lima: Banda japonesa de rock dará concierto en setiembre [VIDEOS]

Perú ya no es un destino desapercibido en las giras musicales de artistas internacionales. Esta mañana se anunció que la banda japonesa de rock One ok Rock dará un concierto en Lima el 27 de setiembre en Barranco Arena.

One ok Rock estará en Lima como parte de su gira Ambitions, nombre de su octavo disco y el último que han lanzado. La banda está compuesta por Toru (guitarrista), Ryota (bajista), Tomoya (bateristas) y Taka (vocalista). Este último ha participado en canciones junto a Simple Plan, Against The Current.

Esta banda se encuentra en su momento más importante, pues sus canciones no solo ha sido reconocida en Japón y Asia, también han logrado giras exitosas en Europa y han sido teloneros de Linkin Park en su gira por Estados Unidos.



One ok Rock dará el concierto en Lima el próximo 27 de setiembre en el centro de convenciones Barranco Arena ubicado en la calle Catalino Miranda 154. Las entradas para el público en general estarán a la venta a partir del 22 de mayo. La preventa para clientes Interbank con 25% de descuento será el 20 y 21 de mayo.

PRECIOS:

Campo A: s/250

Campo B: s/125

Mezzanine: s/100







