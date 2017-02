Oscar 2017: La canción de Moana que cantaron Lin-Manuel Miranda y Auli' i Cravalho [VIDEO]

La canción "How Far I'll Go" llenó de magia los premios Oscar 2017. También es nominada a mejor canción original.







Auli' i Cravalho cantando en los Oscar 2017 Auli' i Cravalho cantando en los Oscar 2017 (Foto: AFP)