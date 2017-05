Esta semana los fanáticos del reggaetón han sido testigos de una cruenta pelea entre Residente, ex integrante del afamado grupo Calle 13, y Tempo, un veterano del género muy conocido en Puerto Rico. Ambos lanzaron dos canciones donde se critican y amenazan sin piedad.

La situación explotó cuando Tempo, quien estuvo en prisión hasta el 2013 por tráfico de drogas, lanzó su nuevo tema ‘Calle sin Salida’, una crítica abierta a Residente. Hasta llegó a amenazarlo con la advertencia: ‘Si te cojo te reviento’.

Residente, ex Calle 13, se tardó tan solo 72 horas para sacar una canción en respuesta a Tempo. Y aunque no se mostró nada intimidado, sí se pasó de la raya al tratar de humillar a su adversario.

Residente hizo referencia a los niños autistas y con síndrome de Down al minimizar a Tempo. ‘A los raperitos baladistas, hip hoperos elitistas, los tengo cabeceando como niños autistas’, es la frase más controvertida de su tema ‘Mis disculpas’.

Asimismo Residente denigró a las personas con síndrome de Down al decir ‘mis rimas son síndrome de down, son anormales, dejando a los MC’S en coma como vegetales’. Y las personas inválidas tampoco se escaparon de sus humillaciones: ‘Tirarte a ti es como abusar de un inválido’.

Finalmente, no tuvo reparos en utilizar a las personas ciegas y a los ancianos para insultar a Tempo. ‘Tirarte a ti es como abusar de un anciano, tirarte a ti es jugar ‘Veo Veo’ contra José Feliciano. Tú no eres real como una cirugía en la cara, tú no eres real como las tet.. de Sofía Vergara’, dice la letra de Residente.

Frente estas palabras, la Alianza de Autismo de Puerto Rico le exigió una disculpa en Twitter aunque Residente se negó a pedir perdón."Ser un niño autista y ‘cabecear’ no es un insulto, es una realidad, nuestra realidad. Se lo dice. Uno diagnosticado con TDAH (Transtorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y con 25 Grammys”, escribió en su red social.

Ser un niño autista y"cabecear" no es un insulto, es una realidad, nuestra realidad. Se lo dice uno diagnosticado con TDAH y con 25 grammys — Residente (@Residente) 19 de mayo de 2017

Cabe indicar que ‘Mis Disculpas’ fue lanzado oficialmente el viernes 19 de mayo y desde esa fecha ya acumula más de un millón de reproducciones en YouTube. ¿Ya escuchaste el nuevo y polémico tema de Residente?

