Road To Ultra Perú 2017: Estos son los artistas que se presentarán en el popular festival de electrónica 

Los fanáticos de la electrónica están más que felices. Y es que la organización de la tercera edición del Road To Ultra Perú acaba de confirmar a los artistas que participarán en el conocido festival de música electrónica.

La estrella principal del evento será Alesso, quien llegará al Perú por primera vez para deleitar a los amantes del electro. Se trata de un DJ y productor musical sueco muy reconocido en el mundo que ha participado en importantes eventos como Tomorrowland, Electric Daysi Carnival, Lollapalloza y muchos otros.

Otro de los artistas que estará presente en el Road To Ultra Tour será Afrojack, un DJ holandés que fue la atracción principal de la primera edición del festival en el Perú. Su género predilecto es el Big Room y también es conocido por mezclar temas latinos.

Por otro lado Nicky Romero, otro DJ holandés, también será parte del line up del Road To Ultra Tour. Este conocido músico es popular por el género progressive house, que hace bailar a sus miles de fanáticos en el mundo.

Otros artistas que participarán en el Road To Ultra Tour son el guatemalteco MALAA, el británico Feed Me y el dueto The Zombie Kids. Para cerrar, se presentará el peruano Gregory Trejo, quien ya ha participado en varios festivales electrónicos en Lima.

Cabe indicar que el Road To Ultra Perú dura aproximadamente unas 10 horas, por lo que los asistentes deben ir preparados para bailar sin parar por bastante tiempo. Se espera que en esta nueva edición unas 30 mil personas acudan al show, que contará con un escenario de 18 metros de alto por 50 de ancho, luces robóticas y más de 160 metros de pantallas leds.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.