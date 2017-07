Selena Gomez estrena nueva y oscura canción y destrona a Despacito de Luis Fonsi [VIDEOS y FOTOS]

Despacito de Luis Fonsi finalmente salió del puesto número uno de los rankings más importantes del mundo. Selena Gomez fue la encargada de destronarlo, con su nueva y oscura canción Fetish.

El exitoso tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee, con la versión especial de Justin Bieber, ya no ocupa el primer lugar en la lista de iTunes en los Estados Unidos. Asimismo, Selena Gomez también lo destronó del iTunes Mundial, para sorpresa de los amantes de Despacito.

A pesar del éxito arrollador del tema latino, en algún momento tenía que decaer un poco su popularidad. Y es que desde hace casi tres meses, el hit de Luis Fonsi se mantenía en la cima de las preferencias del público, incluso para la audiencia no latina.

Desde abril de este año, nadie había podido quitarse el puesto a Despacito hasta que llegó Selena Gomez. A ella le sigue la cantante Kesha con Praying y luego Demi Lovato con Sorry Not Sorry.

Cabe indicar que Fetish es la segunda canción que sale al público del último álbum de estudio de Selena Gomez. Hace dos meses estrenó Bad Liar, aunque esta solo llegó al segundo puesto de la lista de iTunes.

Fetish de Selena Gomez, con la colaboración del rapero Gucci Mane, se lanzó este jueves y justo después de su estreno fue filtrada una segunda canción del disco. Llamada Stained, puedes escucharla haciendo clic aquí.

