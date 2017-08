Taylor Swift estrena nueva canción dedicada a sus enemigos: Kim Kardashian y Kanye West [VIDEOS y FOTOS]

Después de salir victoriosa de un juicio por acoso sexual y tocamientos indebidos, Taylor Swift lanzó su más reciente hit: Look what you made. Se trata del primer adelanto de su próximo disco, Reputation, que llegará oficialmente al público el próximo 10 de noviembre.

Si hay algo que caracteriza las canciones de Taylor Swift es que siempre van dirigidas hacia alguien. En ocasiones pasadas hemos escuchados temas dedicados a sus exnovios, Calvin Harris o Tom Hiddleston, aunque en esta oportunidad sus destinatarios son otros.

Y es que todo indica que Look what you made está dedicada a sus archienemigos, la pareja de esposos más popular del momento: Kim Kardashian y Kanye West. ¿Por qué Taylor Swift está enemistada con el rapero y su famosa esposa?

‘No me gustan tus pequeños juegos. No me gusta tu escenario inclinado’ , dice la letra de la canción de Taylor Swift. Y es que parece ser una clara referencia a la última gira de Kanye West donde sorprendió a su público con un escenario aéreo que se inclinaba. ¿Más directa?, imposible.

La mala relación entre Taylor Swift y el esposo de Kim Kardashian empezó hace unos años. En el 2009 Kanye West interrumpió el discurso de la cantante en los premios MTV para decir que ella no debió ganarse el premio a Mejor Video Femenino, sino que el reconocimiento debía ser para Beyoncé.

Y aunque todo pareció calmarse, en el 2014 Kanye West volvió a soltar un dardo que indignó a Taylor Swift. En esa oportunidad, el rapero la llamó ‘perra’ en la letra de su canción Famous. Asimismo, en el videoclip mostró una figura de ella en tamaño real desnuda y junto a otros famosos.

Cabe indicar que Taylor Swift fue noticia hace poco luego de ganar un juicio contra un locutor de radio. Y es que este hombre llamado David Mueller le tocó el trasero en plena sesión de fotos en el 2013.

En ese momento, Mueller demandó a la madre y manager de Taylor Swift por la suma de tres millones de dólares por haber ocasionado que lo despidieran de su trabajo de DJ. Finalmente, perdió la batalla legal y la cantante se mostró satisfecha al hacer justicia frente a un caso de acoso sexual.

