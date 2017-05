Esta semana, los fanáticos del reggaetón presenciaron una pelea épica. Y es que Residente, ex Calle 13, y Tempo, un veterano del reggaetón en Puerto Rico, se enfrentaron en una cruenta batalla verbal.

Tempo lanzó su canción ‘Calle sin salida’, una crítica a Residente por haber abandonado el género que lo lanzó a la fama. Por su parte, el ex Calle 13 respondió con ‘Mis disculpas’, una polémica canción muy mal vista por humillar a su adversario al compararlo con niños con autismo y con Síndrome de Down.

Y aunque todos sabemos quién es René Pérez Joglar, más conocido por Residente, quizá nunca habíamos escuchado hablar de David Sánchez Badillo, cuyo nombre artístico es Tempo. ¿Tienes idea de quién se trata?

Me están subestimando y recuerden que no hay enemigos pequeños! Que estoy abajo en las apuestas? 🤔 Mejor, pues cuando me suba el ring y de el knockout, será más más impresionante! Att... David el que venció a Goliat 👊🏻#sinmiedo Una publicación compartida de David Sanchez Badillo (@elrealtempo) el 17 de May de 2017 a la(s) 9:42 PDT

Tempo es un cantante puertorriqueño de rap y reggaetón de 39 años. Nació en uno de los barrios más peligrosos de Ponce, aunque a los cinco años se mudó a Nueva York con su familia. Tiempo más tarde, con 11 años de edad, volvió a Puerto Rico para comenzar su carrera en la música, específicamente rapeando.

Crees que @residente pueda hablarme a mí de opresión, de crisis, de persecución y gobiernos? Si tan solo pudieran interpretar el dolor de una mirada de un cuerpo extraditado! Yo fui perseguido y pague con mi propia vida por el hecho de defender mis ideales y ser rapero, y por ende tengo todo el derecho del mundo a molestarme cuando alguien quiere boicotear lo que nosotros construimos con lágrimas, sudor y sangre. Te vas a enfrentar por primera vez a un opositor de izquierda que jamás ha tenido miedo a guerrear. No hay enemigos pequeños! Buenos días! Una publicación compartida de David Sanchez Badillo (@elrealtempo) el 16 de May de 2017 a la(s) 5:11 PDT

Rápidamente Tempo captó la atención de los fanáticos de la música urbana hasta llegar a convertirse en uno de los primeros artistas en hacer ‘tirareras’ en español, una especie de enfrentamiento cantado con sus adversarios y colegas. Es así que estuvo sumergido en guerras musicales con Nicky Jam, Daddy Yankee entre otros principales exponentes de reggaetón.

No se pierdan la entrevista exclusiva hoy en @dandocandelatv Lo que realmente sucedió en mi operación de la garganta y muchas cositas más! Estará caliente 🙈 Una publicación compartida de David Sanchez Badillo (@elrealtempo) el 10 de May de 2017 a la(s) 11:22 PDT

Sin embargo, el éxito no le duró mucho ya que en octubre del 2002 fue detenido y encarcelado por tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. Además y por si fuera poco, Tempo era sospechoso de asesinatos, secuestros y robos. Fue condenado a 24 años de prisión, una sentencia que luego fue reducida hasta 11.

Esto no es movie no... Esto es normal! Linda noche! Dios es bueno ❤️ Una publicación compartida de David Sanchez Badillo (@elrealtempo) el 7 de May de 2017 a la(s) 6:21 PDT

Inclusive las autoridades utilizaron su canción ‘Narcohampón’ para incriminarlo ya que la consideraron una ‘declaración de principios’. ‘Cuando empezó todo eso lo negué, porque ese es un derecho que tienes; pero después me di cuenta de que tenía que pelear los 12 rounds y terminé aceptando que estuve involucrado en el narcotráfico de heroína’, dijo Tempo en una entrevista con Hoy Los Ángeles.

Ahora ya en libertad, Tempo ha decidido relanzar su carrera musical y no se le ocurrió mejor manera que atacando a Residente, un músico con una fama ya cimentada a lo largo de los años. Es así que estrenó ‘Calle sin salida’, una canción que atacaba abiertamente al ex Calle 13.

Al momento Tempo anunció que está próximo a lanzar su nueva producción, la primera en ocho años. Llamado ‘Back to the Game’, el disco aún no tiene fecha específica de salida aunque sí se sabe que contará con las colaboraciones de grandes del reggaetón como Daddy Yakee y Wisin.

No importa desde que ángulo veas las cosas, cuando tú norte está definido 🎥📸 #backtothegame Una publicación compartida de David Sanchez Badillo (@elrealtempo) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 9:54 PDT

