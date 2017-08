The Rolling Stones: Integrante de la mítica banda de rock estuvo a punto de morir de cáncer [VIDEO y FOTOS]

El segundo guitarrista de la mítica banda de rock The Rolling Stones, Ronnie Wood (70), reveló que estuvo muy cerca de la muerte en una entrevista con el semanario británico The Mail on Sunday. Allí confirmó que fue operado en mayo pasado de un peligroso cáncer de pulmón.

Con el objetivo de promocionar su nuevo libro ‘Ronnie Wood: Artist’, el músico dio una entrevista donde dijo que el tumor le fue descubierto durante un examen de rutina. ‘El médico me dijo que tenía esta supernova ardiendo en mi pulmón izquierdo’, contó.

En ese sentido, dijo que la espera de los resultados que determinarían si el tumor se había propagado o no, lo tuvo en una situación de mucha angustia. ‘Hubo una semana en la que todo pendía de un hilo. Podría haber sido el final, el momento de decir adiós. Nunca se sabe lo que pueda pasar’, aseguró el Rolling Stones.

70-летний гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд сообщил, что три месяца назад медики диагностировали у него рак легких. Подробности по ссылке в профиле ☝🏼 #ronniewood #therollingstones #cancer Una publicación compartida de www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) el 6 de Ago de 2017 a la(s) 9:18 PDT

Asimismo aseguró que al margen de los resultados, nunca se hubiera sometido a sesiones de quimioterapia. ‘Este pelo no se iba a ir a ningún lado’, afirmó sobre su desordenada cabellera.

Finalmente, le avisaron que el cáncer no se había extendido y se sometió a una operación de urgencia. ‘Todo va bien ahora. Lo trataron suficientemente pronto’, dijo en la entrevista con el medio británico.

Ronnie Wood revela ter sido operado a cancro do pulmão http://www.movenoticias.com/2017/08/ronnie-wood-revela-ter-sido-operado-cancro-do-pulmao/ #RonnieWood #RollingStones #operação #cancro Una publicación compartida de Move Notícias (@movenoticias) el 6 de Ago de 2017 a la(s) 7:40 PDT

A pesar de que todo se trató de una advertencia, Ronnie Wood consideró que tuvo mucha suerte ya que ha llevado una vida llena de excesos por mucho tiempo. ‘No debería estar aquí, pero siempre he tenido un ángel de la guarda súper fuerte para velar sobre mí’.

