Youtube: Banda de K-pop BTS la rompe con su video ‘Fire’ [VIDEO]

Más conocidos como Bangtan Boys, los BTS son un grupo de siete chicos surcoreanos que decidieron juntarse para hacer K-pop. Y tal ha sido su éxito que ya alcanzaron las 100 millones de reproducciones en Youtube con su canción ‘Fire’. ¿A qué se debe tanta aceptación?

Su primer álbum recopilatorio llamado 'The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever' tiene 23 canciones y se llegaron a vender más de 300 mil copias en Corea del Sur durante su primer mes de lanzamiento. Asimismo consiguió llegar al número 1 en listas de Corea del Sur y Taiwán, al número 7 en Japón y entró en el 107 en la lista Billboard 200.

Fire

Se publicaron tres videos musicales para tres de los temas del álbum: ‘Epilogue: Young Forever’, ‘Save Me’ y ‘Fire’. Este último ha sido el video K-pop más visto durante mayo del 2016.

La banda ha recibido cinco premios a mejor nuevo artista en Corea del Sur, además de dos premios a mejor nueva artista en Japón y uno en China. Y en el plano internacional, lograron llevarse el Best World Performer en los Mnet Asian Music Awards del 2015 además del MTV Europe Music Award como mejor artista coreano.

Y tú ¿Ya los escuchaste?

