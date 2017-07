Natalie Vértiz saluda al Perú por Fiestas Patrias, pero es criticada por hacerlo desde este lugar [VIDEO y FOTOS]

Las figuras de televisión saludan al Perú por Fiestas Patrias. A esta larga lista se sumó la conductora de televisión, Natalie Vértiz, quien recibió críticas muy duras en redes sociales por su peculiar homenaje a la patria.



Natalie Vértiz publicó una imagen en su Instagram, en la fotografía la modelo se luce en bikini. El mensaje que acompaña la publicación dice: "Felices fiestas mi PERÚ. Orgullosa de ser p e r u a n a", indicó la conductora de televisión.



¿Cuál es el problema? La ubicación de la foto, Natalie Vértiz está celebrando su feriado en Islas Corales del Rosario en Colombia. Esto generó que muchos fans de la modelo sintieran que su saludo por Fiestas Patrias no es honesto.



"Si estás orgullosa ¿Por qué estás en Cartagena", la cuestionan diversos jóvenes en su Instagram. Al respecto, Natalie Vértiz respondió: ¿O sea me vas a decir que los peruanos que viven en el extranjero no están orgullosos de ser peruanos? Hazme el favor y no dejes tu mala vibra en mi foto. Adiós.

La modelo fue duramente criticada La modelo fue duramente criticada

Felices fiestas mi PERÚ lindo🇵🇪Orgullosa de ser p e r u a n a! #getaway #paradise #blessed Una publicación compartida de Natalie Vertiz (@msperu) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 5:42 PDT

Natalie Vértiz responde a las críticas Natalie Vértiz responde a las críticas