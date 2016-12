Por: Bety Pashanasi



Francisca Aronsson (10), protagonista de la película ‘Margarita’ y de la telenovela ‘Mis tres Marías’, nos abrió las puertas de su casa para contarnos qué representa la Navidad. Ella asegura que esta fecha va más allá de los regalos, pues se trata de recibir en familia el nacimiento del Niño Jesús y de agradecerle a ‘papá y mamá’ por su ‘amor y protección’.

¿Qué vas a pedirle a Papá Noel en esta Navidad?



Lo estoy pensando todavía. La verdad, no sé lo que le voy a pedir, en verdad no me fijo mucho en los regalos y esas cosas, yo me fijo más en la unión entre la familia. Es que la Navidad es una fecha importante, es el nacimiento del Niño Jesús y hay que pasarla con los seres que más amas y eso no está en lo material. Por ejemplo, a mí me gusta estar con mi papá, mamá y hermanito. Me gusta agradecerles por el amor y protección que me dan.

¿Crees que Papá Noel existe?



Hummm… no sé, pero quiero creer que Papá Noel sí existe, eso sí, a mí no me gusta jalarle la barba para saber si es de verdad o no. En el fondo me quiero quedar con la duda, deseo seguir viviendo con esa ilusión, emoción. Pero lo raro de todo esto es que mi tío, a la hora de entregar los regalos, no está en casa, bien raro ¿no?

¿Qué recuerdos tienes de estas fiestas ?



Muchos. Te cuento, a mi papá le gusta grabar todo y es lindo ver cómo han sido nuestras navidades hasta hoy.

¿Y compartes esta fecha con otros niños?



Sí, visito albergues, en realidad me invitan y siempre apoyo. Me gusta que otros niños como yo, también estén felices.

Este 2016 fue un buen año para ti



¡Sí! creo que fue mi año porque todo me fue lindo, participé en varios proyectos, como una película, serie, novelas. El 2016 ha pasado bien rápido.

¿Qué mensaje le darías a los niños?



Les mando un beso a todos los niños que están leyendo Trome, espero que pasen una linda Navidad con sus seres más queridos. Que haya mucho amor, cariño entre sus familias y espero que Papá Noel vaya a sus casas. Un millón de besos.