Netflix: ¡Mira los estrenos que se viene la julio! No te lo puedes perder

Netflix sigue creciendo como la plataforma de streaming que revoluciona el mundo del entretenimiento. A estas alturas ya no sorprende ver que cada mes tienen previsto el estreno de producciones originales entre series, largometrajes, además de otras realizaciones que alimentan su programación.

Por ejemplo, este mes que viene Netflix se alista emocionar a los fanáticos del anime con One Punch Man, una de las producciones de mayor éxito en los últimos años. En esta misma línea llega Castlevania, adaptada del conocido videojuego.

En el campo de las series, Netflix trae Fiends from College, una serie que nos trae de regreso al recordado Fred Savage (Kevin de Los Años Maravillosos). En esta producción original veremos las situaciones en las que se meten un grupo de amigos en la edad madura.

Para los amantes de las producciones hispanas, Netflix presentará El Chema, producción mexicano-estadounidense que es un spin-off de la conocida serie El señor de los cielos y que reinventa a su estilo la historia de ascenso de El Chapo Guzmán.

Lo que trae Netflix en julio.

En el terreno de las películas, Netflix no defraudará tampoco. Ahí destacan películas como Estación Zombie (Train to Busan), cinta surcoreana que dio mucho que hablar el año pasado por su ingeniosa forma de acercarse a la temática de estos conocidos personajes del cine de terror.

Netflix también estrenará Hambre de Poder (The Founder), protagonizada por Michael Keaton y que narra la historia de la fundación y consolidación del imperio de McDonald's. Igualmente se podrá ver Jurassic World, la más reciente película de la saga de aventuras que comenzó en 1993.

Esto es solo una muestra de lo mucho que tendrán para ver los fanáticos de Netflix dentro de poco. Aquí les dejamos la lista completa.

Fred Savage en nueva serie de Netflix.

SERIES



Castlevania (Temporada 1) – 7 de julio

Ozark (Temporada 1) – 21 de julio

Friends from College (Temporada 1) – 14 de julio

El Tirador (Temporada 2) – 19 de julio

Bates Motel (Temporada 4) – 1 de julio

El Chema (Temporada 1) – 1 de julio

Outlander (Temporada 2) – 15 de julio

One Punch Man (Temporada 1) – 1 de julio

Pulsaciones (Temporada 1) – 1 de julio



PELÍCULAS



To The Bone – 14 de julio

The Incredible Jessica James – 28 de julio

Hambre de Poder – 11 de julio

Jurassic World – 9 de julio

Un Golpe de Talento – 1 de julio

The Disappearance of Eleanor Rigby – 11 de julio

Sex Tape – 31 de julio

Heaven is For Real – 24 de julio

Train to Busan (Estación Zombie) – 1 de julio



DOCUMENTALES Y ESPECIALES



Daughters of Destiny – 28 de julio

En Busca del Coral – 14 de julio

The Stand Ups – 4 de julio

Disney Nature: Osos – 1 de julio

Aditi Mittal: Things They Wouldn’t Let Me Say – 18 de julio

Manny – 1 de julio



INFANTILES



The Worst Witch (Temporada 1) – 21 de julio

Buddy Thunderstruck: la lista de quizá – 14 de julio

Luna Petunia (Temporada 2) – 7 de julio

El Mundo de Riley (Temporada 2) – 1 de julio

Maléfica – 1 de julio

The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water – 1 de julio