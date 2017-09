¿Nicola Porcella y Alondra García Miró tuvieron romance? Foto hará que te caigas de la silla [VIDEO]

El pasado no perdona. Unas fotos del baúl de los recuerdos que llegaron a manos de la producción del programa "Amor, amor, amor" dejarían entrever que la modelo Alondra García Miró y el chico reality Nicola Porcella habrían sido muy cercanos antes del ingreso de la ahora actriz al reality Combate.



Al respecto, el Zorro Zupe, figura del mundo del espectáculo, indicó que sí era cierto y que incluso, Nicola Porcella fue el trampolín a la fama de Alondra García Miró ¿Qué cosa? "Ella entró a Esto es Guerra por él", se le escucha decir al zorro. La modelo estuvo en el reality en 2013.



En las fotos se ve a Nicola Porcella junto a Alondra García Miró, una de las imágenes es más reveladora que la otra. En la instantánea, el chico reality le coge la cintura a la modelo y se le ve más feliz que nunca.



La modelo y el chico realitie están siendo relacionados porque ambos protagonizarán una película. Cuando fue consultada por este hecho, Angie Arizaga indicó que no tenía celos de Alondra García Miró.



Esta no es la primera vez que "Amor, amor, amor" sorprende con una revelación de este tipo. Anteriormente, también mostraron fotos del baúl de los recuerdos donde se a la modelo Natalie Vértiz junto a Paolo Guerrero.

Alondra García Miró y Nicola Porcella más juntos que nunca