Nicola Porcella y Angie Arizaga ya conviven, asegura el 'guerrero'

El ‘guerrero’ Nicola Porcella reveló que está conviviendo con su pareja Angie Arizaga, a quien dio un efusivo beso y abrazo, en el estreno de la pretemporada de ‘Esto es Guerra’.

Nicola, durante tu presentación en el programa bromearon con que te casas este año con Angie...

No sabemos. Angie y yo convivimos, pero primero quiero asentarme bien en mis proyectos.



Surgió un rumor que estaban distanciados...



Nunca lo entendí, salieron a decir eso, porque trabajé para Año Nuevo y ella (Angie) se fue de viaje con su familia. Estamos felices y hemos crecido mucho como pareja.

Digamos que la boda está en ‘stand by’...



Hay planes, pero como te digo... tenemos familias, porque ambos nos hacemos cargo de nuestras familias. Queremos que ellos estén bien y luego pensar en nosotros.



Optaron primero por la convivencia...



Sí. Angie y yo estamos pasando por una etapa muy feliz, nos divertimos un montón. Con mi hijo se lleva increíble, mi pequeño la extraña y la llama. Estuvimos un año separados, pero eso nos sirvió para darnos cuenta que somos el uno para el otro. No importa el tiempo, pensamos en el presente y futuro, porque queremos seguir juntos.

Por su parte, Angie Arizaga negó que haya estado distanciada de Nicola Porcella, a raíz que viajó a Vichayito con su familia.



“Siempre nos hemos dado nuestro espacio, a mí me gusta viajar y estar con mi familia, pero no tiene nada de malo. Además, lo nuestro no es una relación de chibolos, sino una relación madura”, precisó Angie Arizaga.