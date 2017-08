Nicola Porcella alista 'nidito de amor' con Angie Arizaga

Nicola Porcella estrenará departamento para convivir con Angie Arizaga y su mamá. Además, el capitán de las ‘Cobras’ asegura que la relación con la ‘Negrita’ pasa por su mejor momento.

“Me estoy mudando a un departamento más grande, donde tendré a Angie y mi mamá, la suegra va estar con nosotros. La verdad, estamos pasando por un buen momento. Con Angie Arizaga viví muchas etapas, se sobreexpuso la relación, pero ahora ya sabemos llevar mejor las cosas”, detalló Nicola Porcella, quien publicó una fotografía ensangrentado cuando hizo una grabación para ‘Estás en todas’.

¿Eres más maduro?



Digamos que crecí y corregí algunas cosas, pero todos los días uno debe ir mejorando en todo aspecto.



Ya no te preocupan las críticas...



Si estas provienen de gente que lucra destruyendo familias y hogares, no, porque no suman.