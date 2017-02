Nicola Porcella revela el peor lado de Esto Es Guerra en vivo [VIDEO]

Nicola Porcella es uno de los participantes emblemáticos del programa 'Esto es Guerra'. El capitán de las cobras siempre defiende a toda costa el reality de competencia al que pertenece y señala que él y sus compañeros pueden hacer más que armar torres con vasitos.

Sin embargo, la eliminación de otros guerreros históricos en el último programa 'Esto Es Guera' dejó muy molesto a Nicola Porcella. Hugo García y Kina Malpartida le dijeron adiós al programa tras una muy polémica decisión del tribunal.

Los participantes de Esto Es Guerra mostraron su asombro ante la decisión de eliminar a dos de los mejores participantes del reality de competencia y el primero en mostrar su desacuerdo fue Nicola Porcella.

El guerrero aprovechó la oportunidad para referirse al tribunal de Esto Es Guerra y revelar el peor lado de la producción de esta temporada de verano que ha sido cuestionada desde el inicio por algunos nuevos ingresos.

"Yo comencé Esto Es Guerra y creo que sé quiénes entregan todo y volteo a la derecha y atrás y hay mucha gente que se debería ir y no los que se fueron. Para mí debería irse un montón de gente que no tiene la camiseta puesta pero no Hugo y Kina", declaró Nicola Porcella muy molesto.

Sin embargo, no todo quedó ahí y Nicola Porcella comentó muy enérgico que el show en Esto Es Guerra estaba por encima de la competencia del programa.

"Sacarlos cuando son dos de los mejores guerreros que demuestran competencia en el programa no me parece, que prevalezca el show antes que el programa", dijo muy enojado Nicola Porcella.

