En las redes sociales y algunas web porno, viene circulando un falso video porno de Nicola Porcella con Olinda Castañeda. Pero varios seguidores del chico reality desmintieron que en verdad sea él, por el tatuaje que presenta el protagonista del video sexual.

Como se sabe, Nicola Porcella tiene un tatuaje en el brazo izquierdo y en el video sexual que viene circulando, se muestra el tatuaje en el lado derecho de la persona. Por esa razón, no se trataría del chico reality.

Además, la chica que está en el falso video sexual de Nicola Porcella tampoco sería Olinda Castañeda, ya que la modelo tiene un tatuaje en la espalda y la mujer de las imágenes no muestra ninguno. Por esa razón, los usuarios afirman que los protagonistas del video no son los modelos.

Esta no es la primera vez que un chico reality está involucrado en un falso video sexual. Hace unos días, una ecuatoriana mencionó a Alejandra Baigorria y un supuesto video porno que habría protagonizado junto a su expareja, Mario Hart, pero la chica reality desmintió tajantemente que esto sea verdad y que todo lo que se muestra en redes sociales es falso.

Incluso, Nicola Porcella ha sido víctima de falsos videos íntimos adjudicados a su nombre. A inicios de año, un supuesto video sexual del modelo y Angie Arizaga comenzó a circular por las redes sociales y algunas páginas web. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales confirmaron que se trataba de un video falso.

Actualmente, Nicola Porcella se muestra feliz con su novia, Angie Arizaga. Incluso reveló hace poco que se mudaría con la negrita y su mamá. En la entrevista también confesó que su relación pasa por el mejor momento y se encuentra muy felices juntos.

“Me estoy mudando a un departamento más grande, donde tendré a Angie y mi mamá, la suegra va estar con nosotros. La verdad, estamos pasando por un buen momento. Con Angie Arizaga viví muchas etapas, se sobreexpuso la relación, pero ahora ya sabemos llevar mejor las cosas”, detalló Nicola Porcella.

Además, dijo que ya no le interesan las críticas y mentiras de las personas que solo quieren hacer daño. "Si estas provienen de gente que lucra destruyendo familias y hogares, no, porque no suman", afirmó Nicola Porcella.

