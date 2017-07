¿Qué pasa entre Nicola Porcella y Rosángela Espinoza? Al parecer, la relación entre el capitán del equipo de Las Cobras y la chica selfie no es la mejor ni dentro ni fuera de Esto Es Guerra. Durante un segmento de En Boca de Todos, el actor de Ven Baila Quinceañera destruyó a su compañera.

¿Qué fue lo que pasó? Durante "El espejo de la Verdad", a Nicola Porcella se le preguntó si es que Rosángela Espinoza era la luz de Las Cobras. Ante esto, el capitán respondió fuerte y directo: "La misma luz que hubo en su cumpleaños. Como no llegó a ir nadie, había tanta luz, que es la misma que trae a las Cobras".

Pero eso no fue todo. Nicola Porcella no se quedó tranquilo y arremetió contra Rosángela Espinoza revelando varios detalles de su convivencia en Esto Es Guerra. Según contó el chico reality, la 'chica selfie' no tiene amigos en el programa.

"En Esto es Guerra cada uno tiene más afinidad con algunos compañeros. Yo por ejemplo con Rafael, Yaco, Facundo, Patricio. Cada uno tiene su grupo: las chicas por su lado. Michelle con Angie, Alejandra con Cachaza y Rosángela sola caminando. Siempre anda sola. Para mi cumpleaños fue todo el mundo. Esa fiesta que armé inmensa, yo no conocía a Rosángela y ella estaba ahí", aseguró Nicola Porcella.

Nicola Porcella vs Rosángela Espinoza

Pero no amigo Trome. No todo quedó ahí. El participante de Esto Es Guerra confesó la razón por la que ningún compañero de Rosángela Espinoza asistió a su cumpleaños. Según dijo Nicola Porcella, ella es conocida entre los chicos reality como la "chica ampay"

"Fácil ella misma te graba. Como es la chica selfie anda con el celular así así (levantado) Entonces la gente se pone nerviosa. Pero Rosángela es una chica inteligente y se ha sabido ganar su lugar bien o mal. No tengo nada en contra de ella. La felicito porque tuvo muchos problemas antes pero me parece que se ganó un lugar en Esto Es Guerra. Eso no quiere decir que sea buena competidora", remarcó Nicola Poncella.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.