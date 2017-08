Nicola Porcella y Olinda Castañeda en video sexual: Esto dijeron sobre material XXX que circula en internet

Olinda Castañeda rechazó ser la protagonista, al lado de Nicola Porcella, de un video ‘hot’ que circula en redes sociales. Según la modelo, alguien está tratando de dañar su imagen al señalar que se trata de ella.

“Ese video es del 2015 y no soy yo, ni Nicola, son imágenes horribles. Es más, hice una denuncia al respecto porque hay gente inescrupulosa y enferma que desea hacer daño de esta manera. No soy yo, no es mi cuerpo, al menos que me consigan una buena doble”, dijo Olinda Castañeda.

En tanto, Nicola Porcella negó estar implicado en ese video. “Ja, ja, ja. El tatuaje de esa persona está en el brazo izquierdo, el mío en el derecho y es un fénix, el otro es un tribal. En conclusión, no soy yo”, detalló el chico reality.

Recordemos que hace unos días, un video porno circulaba en redes sociales y algunas páginas para adultos. Muchos señalaron a Nicola Porcella con Olinda Castañeda como los protagonistas. Sin embargo, los fans del capitán de Las Cobras de Esto Es Guerra desmintieron rápidamente las acusaciones.

Olinda Castañeda y sus tatuajes Olinda Castañeda y sus tatuajes Olinda Castañeda y sus tatuajes

¿Cómo así? Según los seguidores de Nicola Porcella, el chico reality tiene un tatuaje en el brazo izquierdo y en el video sexual que viene circulando, se muestra el tatuaje en el lado derecho de la persona. Por esa razón, descartaban que se tratara del participante de Esto Es Guerra.

Por otro lado, Olinda Castañeda tiene varios tatuajes en la espalda. Uno está en su nuca, otro en una de sus costillas que termina en la parte posterior y uno que se hizo recientemente en la misma columna vertebral. Sin embargo, la mujer del video no tiene ningún dibujo. Por eso es que se descartaba esta teoría.

Recientemente, Olinda Castañeda ingresó al reality de baile de Cuéntamelo Todo. La modelo es pareja de Kevin Blow, amigo de Michelle Soifer. La polémica llegó cuando la enemiga de Tilsa Lozano mostró pantallazos de una conversación que mantuvo con 'Michi', quien le pedía no acercarse tanto al dominicano.

Mientras tanto, Nicola Porcella continúa firme -al menos por esta temporada- en Esto Es Guerra. El capitán de Las Cobras mide a su equipo con el de Yaco Eskenazi. A la par, está ocupado con las grabaciones la tercera temporada de 'Ven, baila quinceañera' en donde comparte roles con su pareja Angie Arizaga.

Nicola Porcella en Ven Baila Quinceañera

