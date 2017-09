¡Que roche! Nicola Porcella pasó verguenza durante la visita de Estás en Todas a su departamento. El 'guerrero' recibió en su hogar al equipo del programa, liderado por Sheyla Rojas y mostró los distintos ambientes que tenía en su casa.

Uno de ellos fue su cuarto, en el que mostró su Play Station 4 y su colección de películas y series, entre las que resaltaba Games of Thrones. "Me encanta Game of Thrones, Juego de Tronos. Entonces tengo ahí mis peliculitas", afirmó Nicola Porcella en la entrevista.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron sus gustos en cine, sino la cantidad de películas pirata que tenía Nicola Porcella. De todas las películas y serie que enseñó, ninguna parecía ser original. Incluso, los videos de la serie Game of Thrones que mostró estaban en una bolsa de plástico y ni tenían caja.

"Pero, ¿cómo haríamos?. Díle no a la piratería, todo esto es bamba", le increpó Sheyla Rojas. Frente a esta revelación, Nicola Porcella no pudo decir nada y optó por poner cara de avergonzado mientras sostenía su colección de películas pirata.

Así, la falta de ética de Nicola Porcella quedó al descubierto. Lamentablemente, no es el único que comete el mismo error. En nuestro país, la piratería es algo bastante común y aceptado entre los ciudadanos. Que tire la primera piedra quien no tiene un DVD pirata.

Cabe resaltar que la piratería merma las, ya de por si, pocas ganancias de los artistas, sobre todo peruanos. Esto debido a que no existe ningún pago por derechos de autor de por medio. El dinero recaudado por la piratería es una ganancia íntegra para las inescrupulosas personas que comercian ilegalmente con estos contenidos.

Nicola Porcella y su colección de películas pirata