Nicola Porcella se quiebra y responde a críticos que le dicen que sólo arma vasitos [VIDEO y FOTOS]

Una de las críticas que es constante de parte de los detractores del reality Esto es Guerra es que los chicos reality sólo saben armar vasos. El capitán de 'Las Cobras', Nicola Porcella, se refirió a este tema y expresó su molestia contra aquellos que creen que sólo sabe armar vasos.



“Me molesta que encasillen a la gente del reality. Que siempre digan que solo servimos para armar vasitos, y cuando quieres dedicarte a otra cosa te dicen que no sirves. Uno quiere seguir creciendo", expresó Nicola Porcella.



Además, se refirió al talento de sus compañeros del reality. "Yo volteo y veo un montón de gente talentosa, veo un Mario Hart que triunfa en la música, Michelle Soifer que actúa, veo a Hugo que también triunfa", dijo Nicola Porcella.

Presentación de eeg ..🐍🐍 @angiearizaga.aa #thesoldierofgod #laleyenda #forza Una foto publicada por Nicola Porcella (@nicolaporcella12) el 4 de Feb de 2017 a la(s) 6:41 PST

El capitán de 'Las cobras', Nicola Porcella también se mostró afectado cuando le preguntaron acerca de las críticas que tuvo contra él, la actriz Jely Reátegui.



"No me molesta que me haya dicho que soy una puerta. El momento en que lo dijeron sí me molestó. No soy actor, no me considero tal. Estoy estudiándome y preparándome", dijo Nicola Porcella.



"Todas las personas que me conocen saben lo mucho que me estoy preparando. Me molestó porque era una persona que trabajó conmigo seis meses, que vivió conmigo ese tiempo, y a quien considero una gran actriz”, finalizó Nicola Porcella.