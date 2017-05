Nicole Pillman embarazada sorprendió a todos con tierna foto en Facebook [FOTOS]

Nicole Pillman se encuentra en la mejor etapa de su vida como mujer. La cantante mostró una fotografía en Facebook de su avanzado embarazo y sus seguidores enternecieron y la llenaron de buenos deseos para ella y su bebé.



Nicole Pillman, que hace un tiempo se encuentra alejada de la televisión nacional, contó en un post de Facebook que desde hace mucho anhelaba quedar embarazada. "Gracias a todos los que me dejaron sus mensajes llenos de amor y bendiciones, que Dios los bendiga siempre".



"Una muy querida amiga me hizo notar que en el polo que llevo puesto dice debajo de una frase en inglés 'Salmos 127; 3-5' (...) Esto dice el Salmos 127; 3: Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Mi esposo y yo quedamos sorprendidos, sentimos que es un mensaje", escribió emocionada Nicole Pillman.



El embarazo sorprendió a Nicole Pillman cuando se encontraba en plena grabación de su nuevo disco 'Herencia' y sus seguidores se lo comentaron cuando publicó una fotografía acompañada del músico Lucho Quequezana.



Pero fue el pasado 9 de mayo, a unos días de celebrarse el 'Día de la Madre', que Nicole Pillman confirmó que sí estaba embarazada, pero que no quería que la noticia de su dulce espera sea tomada muy a la ligera y mucho menos leer comentarios crueles.



"No considero que mi embarazo sea una noticia para la prensa, detestaría una nota con titular "Nicole Pillman embarazada" y luego cientos de comentarios abajo diciendo "Eso a quién le importa". De verdad que hay gente muy cruel en redes sociales. Por eso el anuncio tan poco ceremonioso. Esta es una muy feliz etapa de mi vida, por coincidencia se ha dado en plena grabación de mi nuevo disco y de #HerenciaLaPelícula, por lo que es inevitable que suba fotos o videitos con la pancita, creo que el nombre del proyecto (en el cual vengo trabajando desde julio del año pasado) ha sido un presagio!!!", contó Nicole Pillman.