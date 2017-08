¿Novio de Aída Martínez  se pone celoso de Rodney Pío?[VIDEO]

Aída Martínez no imaginó que la inauguración de su tienda de ropa, ‘El Baratillo’, le traería un dolor de cabeza, pues su enamorado Adolfo Carrasco le hizo una escena de celos al saber que se encontraba invitado Rodney Pío, su pareja de baile en el reality ‘Báilamelo todo’.



“Me sorprendió que Adolfo haya venido, porque me dijo que estaría ocupado, y se ha molestado por ver a Rodney aquí”, comentó la arequipeña, quien aclaró que Pío es un amigo.



“Me parece un chico lindo, pero es muy respetuoso conmigo. En el baile todo puede suceder, porque es parte del show. Y mi novio lo sabe, no entiendo su molestia”, acotó. (E.C.)

