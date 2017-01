Nuevo escándalo causa pelea en vivo entre Milena Zárate y Greysi Ulloa  [VIDEO y FOTOS]

El nuevo motivo de un enfrentamiento entre las hermanas colombianas Greysi Ulloa y Milena Zárate es su madre. Zárate mostró unos mensajes donde Ulloa se refería su madre con calificativos peyorativos.



Durante el programa de Espectáculos, Milena Zárate, reveló que su hermana Greysi Ulloa trataba mal a su mamá por mensajes de WhatsApp.



En el mensaje de WhatsApp se muestra como Milena Zárate le pide a Greysi Ulloa que no se refiera a su madre. "Deje de hablar mal de mi mami para que le tengan lástima. No diga que me quiere ni que me extraña, usted no sabe que es eso".



Greysi Ulloa le respondió que su mamá siempre le escribe para molestarle y ofenderla . "Tiene razón no debería estar humillándome ante ustedes sólo ante Dios. Él es el unico que puede decirme que pasará en mi vida no las volveré a nombrar", escribió.



Pero el reportaje no quedó ahí, Greysi Ulloa y Milena Zárate se enfrentaron en vivo y recordaron porque hasta hoy no pueden tener una relación sana entre hermanas, el triangulo amoroso que vivieron con Edwin Sierra.



La pelea terminó con una Milena Zárate bastante afectada y continuó insultando a su hermana incluso cuando ya no se encontraba presente. Mira el video aquí.