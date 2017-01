Odebrecht: ¿Magaly Medina fue 'asalariada' de empresa brasileña? Ella lo aclara [VIDEO]

Magaly Medina comentó que no hace ‘encuestas de Miss simpatía’ para saber si le agrada a todo el mundo, luego que un semanario local informó que el área de prensa de Latina no la quería en el noticiero. Además, aclaró que no ha sido asalariada de Odebrecht.



¿Cuándo aparecerás en el noticiero matutino?

Sigo con mis ensayos y preparando el trabajo que me han encargado.



Se dice que hay ciertas fricciones en el área de prensa por tu presencia...

Todos estamos muy entusiasmados, pero no estoy autorizada a comentar nada. No voy por la vida haciendo encuestas de simpatía, ja, ja, ja... y donde manda capitán no manda marinero.



La competencia será dura con Federico Salazar y Verónica Linares...

A mí me han encargado hacer un trabajo que me encanta y voy a dar el 100 por ciento de mi energía para no defraudar al público. Si no hubiera competencia, no habría adrenalina diaria.

Ya intentaste en la mañana con el bloque que tenías en el noticiero matutino, ¿cuál es la diferencia?

Ese bloque tuve que dejarlo porque no tenía ningún apoyo y lo hacía gratis. Lo que voy a hacer lo van a saber cuando se lance.



Cambiando de tema, comentaste la foto que apareció en redes sociales donde se te ve con un personaje ligado a Odebrecht.

Soy una persona que va a muchísimos eventos y cocteles y al tal señor Serra nunca lo conocí, nunca me lo presentaron.



(C. Chévez)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.