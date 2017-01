Odebrecht: Magaly Medina niega vinculación con gerente de empresa 

La conductora Magaly Medina deslindó cualquier relación con la empresa Odebrecht, después de que circulara, en redes sociales, una foto donde se le ve al lado del gerente de dicha empresa en el Perú, Raymundo Serra, vinculada a actos de corrupción.



“Aún no me he sentado en la silla del noticiero y ya las hienas aúllan hambrientas. No se confundan. A mí no me encontrarán ‘anticuchos’”, dijo Magaly Medina en su cuenta de Twitter.

